Contenziosi per le multe, Comune pronto a dare battaglia

Violazioni al codice della strada, arrivano gli incarichi legali per resistere alle contestazioni. Il Comune di Minturno si avvale di una ditta di Telese Terme (Benevento) che in buona sostanza garantisce l’assistenza legale “per resistere a mezzo di professionisti abilitati in tutti i giudizi promossi contro il Comune di Minturno aventi ad oggetto: l’impugnazione delle sanzioni amministrative derivanti dal C.d.S. e delle ingiunzioni fiscali ex R.D. N. 639/1910, le opposizioni ai preavvisi di fermo ed ai fermi amministrativi, le impugnazioni delle altre procedure esecutive che l’ente riterrà adottare quali atti consequenziali della procedura ex R.D. 639/1910”

La stessa ditta “deve garantire il patrocinio di professionisti abilitati per gli eventuali giudizi di appello”. Al momento sono due i legali incaricati in base alle convenzioni professionali stipulate dalla ditta, incarichi che sono stati conferiti anche dal Comune mediante decreto del sindaco. Molti Comuni si avvalgono di convenzioni simili per fare pesare il meno possibile le molte controversie che riguardano l’Ente sulle casse comunali. A Minturno l’Ente è comunque pronto a dare battaglia ai furbetti della strada.