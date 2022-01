Torna la Superlega al Palasport di Cisterna: la Top Volley ospita Taranto

La Top Volley Cisterna torna in campo per l’anticipo dell’undicesima giornata di ritorno del campionato di SuperLega Credem Banca. La sfida è con la Gioiella Prisma Taranto. I ragazzi di coach Fabio Soli arrivano dalla sconfitta con Padova nel 3-2 dell’ultimo turno giocato prima dello stop per i casi di Covid-19 nel gruppo squadra. Si torna a giocare al Palasport di Cisterna dove la Top Volley incontra la Gioiella Prisma Taranto, che nella gara di andata in terra pugliese, si è imposta per 3-1. La Top Volley vuole ripartire e lasciarsi alle spalle la brutta esperienza dello stop forzato e tornare ad abbracciare i tifosi. La gara contro la Gioiella Prisma Taranto è valida per l’undicesima giornata del girone di ritorno: in classifica i pontini sono attualmente decimi in classifica con 14 punti, mentre i pugliesi occupano una posizione in più con 15 punti. Domenica 23 gennaio alle 15.30 la Top Volley Cisterna sarà impegnata in casa contro la Gioiella Prisma Taranto, match valido per l’undicesima giornata di ritorno.

I precedenti tra le due squadre sono 15 con 6 successi della formazione pontina e 9 per i pugliesi. Tre gli ex di turno tutti schierati con la Gioiella Prisma Taranto: lo schiacciatore Luigi Randazzo che ha giocato a Cisterna nella stagione 2020/2021; Giulio Sabbi in forza alla Top Volley per il campionato 2020/2021 e coach Vincenzo Di Pinto, che ha allenato i pontini nella stagione 2017/2018.





Il match verrà arbitrato da Cesare Stefano e Brancati Rocco. La partita tra Top Volley Cisterna e Gioiella Prisma Taranto verrà trasmessa in diretta sulla piattaforma Volleyballworld.tv a partire dalle ore 15.30.



PRECEDENTI: 15 (6 successi Top Volley Cisterna, 9 successi Gioiella Prisma Taranto)

EX

Luigi Randazzo (Gioiella Prisma Taranto) a Cisterna nella stagione 2020/2021

Giulio Sabbi (Gioiella Prisma Taranto) con la Top Volley nella stagione 2020/2021

coach Vincenzo Di Pinto (Gioiella Prisma Taranto) ha allenato i pontini nella stagione 2017/2018

A CACCIA DI RECORD:

In carriera Regular Season: Elia Bossi – 7 punti a 700 (Top Volley Cisterna); Giacomo Raffaelli – 3 attacchi vincenti a 600 – 4 punti a 600 (Top Volley Cisterna); Aimone Alletti – 14 punti a 2100 (Gioiella Prisma Taranto).

In carriera tutte le competizioni: Aidan Zingel – 6 battute vincenti a 100 – 4 attacchi vincenti a 1300 (Top Volley Cisterna); Stephan Maar – 20 attacchi vincenti a 1300 (Top Volley Cisterna); Petar Dirlic – 3 punti a 200 (Top Volley Cisterna).

I tickets saranno a disposizione su vivaticket.com e presso il botteghino del Palasport di via delle provincie a Cisterna di Latina.

ORARI BIGLIETTERIA:

Venerdì 21 dalle 16 alle 18:30

Sabato 22 dalle 16.00 alle 18:30

Domenica 23 dalle 10.00 ad inizio gara

Il costo è di 10 euro (a cui si aggiunge il costo di prevendita). Prezzo unitario di ingresso valido per tutti i settori, non sono applicabili sconti e riduzioni per nessuna fascia di età.

MODALITA’ DI ACCESSO ALL’IMPIANTO DI CISTERNA DI LATINA

E’ consentito l’accesso solo in possesso di “Green Pass RAFFORZATO” in corso di validità.

In base alla normativa in vigore in zona bianca, dal 6 dicembre 2021 al 15 gennaio 2022, in occasione delle manifestazioni ufficiali al coperto è consentito l’accesso di un numero di spettatori non superiore al 60% della capienza massima autorizzata e comunque in possesso di “Green Pass RAFFORZATO” in corso di validità (per

avvenuta vaccinazione al termine del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della relativa dose di richiamo o guarito da Covid19 negli ultimi 6 mesi). In zona gialla il limite massimo consentito di spettatori sarà sempre del 60%

della capienza autorizzata e comunque in possesso di “Green Pass RAFFORZATO”

in corso di validità. In zona arancione il limite massimo consentito di spettatori sarà sempre del 60% della capienza autorizzata e comunque in possesso di “Green Pass RAFFORZATO” in corso di validità.

Mascherine

obbligo di indossare le mascherine di tipo FFP2 in occasione di spettacoli aperti al pubblico che si svolgono all’aperto e al chiuso in teatri, sale da concerto, cinema, locali di intrattenimento e musica dal vivo (e altri locali assimilati) e per gli eventi e le competizioni sportive che si svolgono al chiuso o all’aperto. In tutti questi casi è vietato il consumo di cibi e bevande al chiuso.

DENTRO IL PALAZZETTO – All’interno del palazzetto dello sport è obbligatorio l’uso della mascherina.

USCITA DAL PALAZZETTO – Il deflusso dovrà avvenire in maniera ordinata, evitando assembramenti e seguendo l’ordine che verrà impartito dagli addetti al controllo e dallo speaker. A fine match non ci potrà essere nessun contatto tra il pubblico e i giocatori.