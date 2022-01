Tamponi covid per studenti, attivo da oggi il walk-in presso il ‘Dono Svizzero’

“Operativi da oggi, venerdì 21 gennaio, presso l’ingresso della guardiania dell’ospedale “Dono Svizzero” di Formia, il walk-in (con accesso a piedi) dove gli studenti potranno effettuare i tamponi T0 e T5 gratuitamente.

Il servizio, che è destinato agli alunni delle scuole materne e primarie, avverrà attraverso una semplice prenotazione effettuata direttamente dal dirigente scolastico che interagirà con il dipartimento di prevenzione dell’Asl di Latina.





L’orario concordato è compreso nella fascia oraria che va dalle 14.00 alle 16.30.

Intanto l’amministrazione si sta adoperando per concludere le procedure per l’attivazione dei tamponi anche per le scuole medie tramite la farmacia comunale”.

Lo ha reso noto l’ufficio stampa del Comune di Formia.