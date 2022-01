Tamponi agli studenti, domenica e martedì quelli a Monte San Biagio

A seguito di un incontro con la Asl di Latina e con il Direttore del Distretto LT4 ho ritenuto opportuno mettere a disposizione Test covid T0 e T5 gratuiti per poter permettere il rientro a scuola ed effettuare subito il tracciamento di casi di positività.

I test si svolgeranno nei giorni di Domenica 23 Gennaio ore 9:00 e Martedì 25 gennaio alle ore 08:30, in forza della collaborazione in essere con la Croce Rossa, che ringrazio per la loro preziosa disponibilità soprattutto nell’ambito dell’iniziativa di Screening Covid-19 rivolta agli alunni del nostro Istituto Comprensivo.