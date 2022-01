Pallamano, torna in campo l’HC Fondi

Primo impegno del 2022 per l’HC Banca Popolare di Fondi che, nel primo pomeriggio di sabato, ospiterà il Darwin Tecnologies Mascalucia.

La formazione siciliana è composta da un buon collettivo e alcune individualità che si stanno mettendo in evidenza in questa prima parte di stagione. Da segnalare, su tutti, i terzini Consoli e Giuffrida, l’esperienza del pivot Barbagallo e dell’ala Cardaci e l’estro di alcuni giovani molto interessanti.





In casa rossoblù la pausa è servita per recuperare energie e qualche acciaccato, ma la sosta natalizia ha fermato ai box alcuni componenti del gruppo che si proveranno a recuperare, ma quasi sicuramente non tutti. Sarà, quindi, un’HC Banca Popolare di Fondi molto rimaneggiata – con sette assenti – quella che scenderà in campo sabato pomeriggio. Mister De Santis, in questi giorni, ha lavorato soprattutto sulla testa dei ragazzi e la sosta è stata utile per lavorare sulla condizione atletica e provare nuove soluzioni utili per il futuro.

“I ragazzi si sono presentati in buone condizioni, hanno svolto il programma che abbiamo dato perciò abbiamo potuto cominciare con un buon ritmo – commenta il coach fondano De Santis alla vigilia della gara –. Sto chiedendo ai ragazzi di focalizzarsi sulla nostra crescita, non guardare la classifica e portare il massimo rispetto per il Mascalucia. I ragazzi sanno che devono giocare una partita per volta e giocarla sempre al meglio, indipendentemente dall’avversario. Avremo sicuramente qualche assenza, questo purtroppo non possiamo negarlo, è un periodo particolare e dobbiamo convivere con il momento storico, ma allo stesso tempo ho piena fiducia nel gruppo”.

La gara tra HC Banca Popolare di Fondi e Darwin Tecnologies Mascalucia, che si terrà sabato 22 gennaio alle 16:00 presso il Palazzetto dello Sport, sarà arbitrata dai signori Alborino e Farinaceo.