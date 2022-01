Dal luna park agli affari allo stadio, arresti confermati

Confermati dal gip Giuseppe Cario gli arresti domiciliari per l’ormai ex vicesindaco di Terracina, Pierpaolo Marcuzzi, e il giostraio Emiliano Suffer.

Per Marcuzzi e Suffer si profila così una battaglia davanti al Tribunale del Riesame con l’obiettivo di tornare in libertà.

I due sono coinvolti nell’inchiesta del procuratore aggiunto Carlo Lasperanza e del sostituto Antonio Sgarrella, partita dai permessi per il luna park Suffer, allargatasi ai finanziamenti chiesti dal politico per il campo da calcio di Borgo Hermada in concessione alla società di cui è presidente e approdata poi anche a una serie di manovre attorno alle elezioni comunali del 2020.

Marcuzzi è accusato di falso ideologico, tentata truffa aggravata e turbativa d’asta, e Suffer di tentata estorsione aggravata e istigazione alla corruzione.