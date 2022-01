Borgo Santa Maria, i carabinieri forestali sequestrano un terreno di 90mila mq.

Oggi, venerdì 21 gennaio, i militari del NIPAAF (Nucleo Investigativo di polizia ambientale agroalimentare e forestale) di Latina hanno dato esecuzione ad un decreto di sequestro urgente emesso dal Sost. Proc. Dr. Giuseppe Miliano della Procura della Repubblica di Latina avente ad oggetto un terreno dell’estensione di circa mq. 90.000,00 di proprietà di una società avente sede a Verona.

Le indagini condotte dal Nucleo Investigativo hanno accertato che si stavano eseguendo lavori preliminari riguardanti l’eradicazione di un’area boscata che si era costituita in modo naturale nel corso del tempo di cui facevano parte essenze vegetali tipiche della macchia mediterranea come: fillirea, erica e mirto.





Per tali lavori di eradicazione la società proprietaria, che si occupa della realizzazione di impianti relativi alle fonti di energie rinnovabili (in particolare impianti fotovoltaici), non era in possesso della prescritta autorizzazione paesistica di cui alla normativa di riferimento, il Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio – c.d. codice Urbani, necessaria per sostituire il bosco e trasformare l’area in questione, adibendola ad altri usi.

Indagato dalla Procura della Repubblica risulta essere l’amministratore della società proprietaria dell’area in questione, ubicata antistante la strada denominata del Crocifisso in località Borgo Santa Maria.