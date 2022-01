Storia e cultura locale, il Comune di Aprilia proroga i termini per il premio per tesi di laurea

Con una determina dello scorso 12 gennaio, il Comune di Aprilia ha prorogato i termini del premio per tesi di laurea triennale o magistrale sulla storia e la cultura locale, istituito nell’ottobre scorso. Originariamente, infatti, il premio era riservato a giovani che avessero discusso la propria tesi tra il 1 gennaio 2019 e il 31 dicembre 2021. Con l’atto pubblicato la scorsa settimana, il termine ultimo è fissato al 31 luglio 2022.

I candidati dovranno inviare la propria domanda entro le ore 12.00 del 10 agosto 2022, tramite email PEC all’indirizzo pubblicaistruzione@pec.comune.aprilia.lt.it, oppure mediante consegna all’ufficio protocollo del Comune di Aprilia, piazza Bersaglieri, negli orari di apertura al pubblico.





Il premio risponde alla volontà di promuovere azioni di stimolo alla ricerca e all’approfondimento delle radici storiche, culturali e naturalistiche del territorio apriliano, capaci di identificarne il patrimonio e di ricostruirne il percorso di sviluppo socio-economico.

In particolare, il premio è riservato a tesi di laurea triennale o magistrale che contengano approfondimenti sul territorio apriliano in relazione alle sue radici storiche, culturali e naturalistiche o alle caratteristiche socio-economiche. L’Avviso pubblico mette in palio tre premi in denaro, del valore di 500 euro ognuna, riservate alle prime tre tesi della graduatoria che sarà redatta dalla commissione esaminatrice sulla base dei criteri definiti dall’atto.

Lo ha reso noto l’ufficio comunicazione del Comune di Aprilia.