Reddito di cittadinanza, approvati tre nuovi progetti

Reddito di cittadinanza, verso nuove opportunità per chi ne ha diritto. Il Settore Lavori Pubblici del Comune di Formia, ha infatti redatto 3 Progetti di Utilità Collettiva (PUC) su:

decoro urbano; manutenzione marciapiedi, piazze e pertinenze stradali; custodia cimiteri comunali. I progetti sono stati approvati nei giorni scorsi con una delibera di giunta e sono destinati alle persone che percepiscono reddito di cittadinanza.

“L’Amministrazione Comunale – si legge nella delibera di giunta – intende perseguire la promozione dell’integra zione so­ciale e lavorativa dei soggetti beneficiari di RdC e l’interesse generale della comuni­tà locale con il potenziamento di servizi già attivi – e poi ancora – le attività, i tempi le risorse necessarie e i soggetti da coinvolgere sono state indivi­duate in base ai bisogni e alle esigenze del territorio”.





Oltre ai servizi inerenti la custodia dei cimiteri comunali, si punta quindi su manutenzione e decoro per dare anche risposte alle numerose segnalazioni che arrivano dai cittadini ed allo stesso tempo per creare nuove opportunità in base a quanto previsto in materia di reddito di cittadinanza.