Latina, commissioni consiliari: “All’estrema sinistra di Coletta proposta irricevibile”

“Dopo decine di conferenze capigruppo, ore ed ore di discussioni e confronti, prendiamo atto che la coalizione di estrema sinistra del sindaco Coletta vuole ribaltare sia il risultato elettorale, sia le norme contenute nello Statuto e nel Regolamento del consiglio comunale, sia il parere reso dall’avvocatura, organo terzo, sulla composizione delle commissioni consiliari. Nonostante un parere scritto nero su bianco, chiaro ed inequivocabile, che avrebbe dovuto mettere il punto ad una telenovela che si trascina ormai da mesi, anche la seduta di oggi della commissione capigruppo si è chiusa con una fumata nera e con il rinvio della decisione sulla composizione delle commissioni in consiglio comunale”. Lo dichiara la capogruppo di Fratelli d’Italia Matilde Celentano, il capogruppo della Lega Massimiliano Carnevale e il capogruppo di Latina nel Cuore Dino Iavarone.

“La proposta di ‘mediazione’ da parte della coalizione che sostiene Coletta per la composizione delle commissioni arriva fuori tempo massimo ed è irrispettosa sia dal punto di vista politico che amministrativo. Per quanto riguarda la parte politica, dopo una serie di forzature che come centrodestra abbiamo sopportato solo per senso di responsabilità, ora ci sentiamo proporre una mediazione che tale non è, in quanto viene chiesto di non modificare i rapporti tra le coalizioni nel complesso delle commissioni, ovvero 5 a favore della ‘maggioranza di programma’ e 5 al centrodestra. È una proposta irrispettosa anche nei confronti dell’avvocatura stessa che nel parere sottolinea quanto previsto dalla legge, ovvero il rispetto della proporzionalità della consistenza dei gruppi consiliari nella composizione delle commissioni”.





Continuano dalle tre realtà di centrodestra: “Sa di presa in giro, infine, la ‘concessione’ della sinistra di creare un rapporto di 7 a 4 in commissione trasparenza, dove il centrodestra è già maggioranza. Dobbiamo dedurre che il sindaco Coletta sia in palese imbarazzo: probabilmente per garantirsi una pseudo-maggioranza, il sindaco ha promesso le presidenze di commissione contando su numeri che non aveva. A noi non interessa questo gioco delle poltrone, a noi interessa che Latina sia governabile e tutto questo non lo possiamo accettare. Chiediamo il pieno rispetto della legge. Ci batteremo in tutte le sedi affinché sia rispettato il risultato delle urne, non staremo a guardare impassibili i giochi di prestigio della sedicente maggioranza di programma che per garantirsi i numeri della governabilità è pronta a rinnegare il risultato elettorale, il Regolamento, lo Statuto del Comune e il parere dell’avvocatura. Stanno ottenendo il risultato opposto: la città di Latina è senza una guida e senza una direzione a causa dei loro capricci. Noi ribadiamo, e non ci stancheremo di farlo, che questa situazione ha una sola via di uscita: il ritorno alle urne”.