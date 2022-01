Covid e scuola: attività in presenza sospesa due giorni alla Marcucci di Cisterna

A causa del numero di contagi da Covid tra gli alunni e il personale, docente e non, attività scolastica in presenza sospesa domani e dopodomani nel plesso Marcucci di Cisterna di Latina, nel quartiere San Valentino. La decisione è stata presa d’intesa tra la Ausl, il dirigente scolastico e il Comune per poter procedere ad un’accurata sanificazione dei locali.

Le attività scolastiche proseguiranno con l’attivazione del LEAD, Legami educativi a distanza. Il sindaco Valentino Mantini è intervenuto per conoscere l’entità del fenomeno e torna a invitare i cittadini alla prudenza e soprattutto a vaccinarsi.





“Ho appreso della situazione dal dirigente scolastico Ingenito che si è prontamente attivato presso la Ausl e ha avviato le procedure necessarie che hanno portato alla temporanea interruzione dell’attività scolastica in presenza. Colgo l’occasione per riformulare un nuovo appello alla mia cittadinanza affinché siano rispettate le regole contro la diffusione del contagio e soprattutto a vaccinarsi. In questo momento più che mai, dobbiamo essere persone e soprattutto genitori responsabili affinché sui nostri figli non ricadano le conseguenze di scelte e condotte non corrette”.