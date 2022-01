Convocato il Consiglio comunale di Fondi in adunanza straordinaria

La pubblica Assise si riunirà in videoconferenza e sarà trasmessa in diretta sulla pagina Facebook del Comune di Fondi

Il presidente del Consiglio comunale di Fondi Giulio Mastrobattista ha reso noto che la nuova seduta straordinaria del Consiglio comunale in videoconferenza si svolgerà venerdì 21 gennaio alle ore 18:00 (in I convocazione) e sabato 22 gennaio alle 19:00 (in II convocazione) per discutere sei punti all’ordine del giorno:

1) approvazione verbali seduta precedente;





2) comunicazioni del presidente del Consiglio

3) nomina del Collegio dei Revisori dei Conti del Comune di Fondi per il triennio 2022/2025;

4) affidamento in concessione 12° sede farmaceutica comunale. Atto di indirizzo;

5) convenzione per la gestione associata dei servizi Socioassistenziali e Socio Sanitari destinati ad un bacino di utenza più’ ampia denominato Sovrambito LT4+LT5;

6) interpellanze e interrogazioni.

I lavori saranno integralmente trasmessi sulle pagine Facebook “Comune di Fondi” e “Radio Antenna Musica 92,200” e in diretta radiofonica su Radio Antenna Musica 92,200 MHz.