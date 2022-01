Aprilia, in zona Guardapasso arrivano acqua e fognature

Nella giornata di ieri, 18 gennaio, rappresentanti dell’ente d’ambito Ato4, del Comune di Aprilia e della società Acqualatina hanno avviato le procedure per la consegna di ulteriori nuovi tratti di fognatura e rete idrica. In particolare, è stata interessata la zona Guardapasso, nelle seguenti vie: via Clitunno; via Farfa; via Arno; via Tevere; via Ticino.

“Prosegue l’impegno dell’amministrazione per far arrivare l’impianto fognante e rete idrica in aree della città ancora sprovviste”, commenta l’assessora ai Lavori Pubblici Luana Caporaso. “Si tratta di un lavoro lento ma costante, che proseguirà anche nei prossimi mesi. Voglio ringraziare per questo i tecnici del Comune, quelli di Acqualatina e dell’ente Ato4 che già da tempo hanno saputo avviare modalità di coordinamento e procedure per velocizzare collaudo e consegna di nuovi tratti di fognatura e rete idrica e delle operazioni di allaccio”.





Al riguardo, Ato4, Comune e Acqualatina comunicano tutte le informazioni utili per gli abitanti del suddetto quartiere, affinché possano concludere con successo l’iter di allaccio, ricordando che le procedure possono variare sulla base delle seguenti casistiche:

Abitazione con allaccio già contrattualizzato: utenze che risultano già allacciate alla pubblica fognatura e alla rete idrica, che hanno già ricevuto il contratto da Acqualatina. Abitazione con allaccio contrattualizzato con tipologia Altri Usi ‘Cantiere’: utenze che risultano già allacciate alla pubblica fognatura e alla rete idrica, contrattualizzate con la tipologia Altri usi ‘Cantiere’. Abitazione con allaccio eseguito, ma priva del contratto con Acqualatina: alcune utenze sono già allacciate alla pubblica fognatura e alla rete idrica, ma devono ancora richiedere il contratto al Gestore. Abitazione sprovvista di allaccio: alcune utenze sono ancora sprovviste di allaccio alla pubblica fognatura e alla rete idrica.

A seconda della situazione individuale, i residenti dovranno mettere in atto azioni differenti:

Le utenze già provviste di allaccio e a cui è stata recapitata la lettera con il contratto dovranno inviare al più presto il contratto sottoscritto ad Acqualatina, scrivendo all’indirizzo e-mail clienti@acqualatina.it. Chi non avesse ricevuto il contratto, può contattare Acqualatina alla medesima e-mail, segnalando il mancato recapito. Le utenze già provviste di allaccio e contrattualizzate con la tipologia d’uso Altri Usi ‘Cantiere’, dovranno scaricare il modulo ‘C’ dal sito Acqualatina, all’indirizzo https://www.acqualatina.it/utenti/documenti-contrattuali/ per la modifica d’uso da Cantiere a ‘Uso Promiscuo’. A seguito della regolarizzazione, potranno richiedere la disdetta del contratto con l’installazione dei contatori singoli. Le utenze con allaccio eseguito, ma prive del contratto con Acqualatina dovranno scaricare il modulo ‘B’ dal sito Acqualatina, all’indirizzo https://www.acqualatina.it/utenti/documenti-contrattuali/ (selezionando il servizio di cui usufruiscono). Il modulo dovrà essere compilato, sottoscritto e inviato al Gestore scrivendo all’indirizzo e-mail clienti@acqualatina.it. Le utenze sprovviste di allaccio dovranno richiedere l’allaccio ad Acqualatina, scaricando il modulo ‘A’ dal sito Acqualatina, all’indirizzo https://www.acqualatina.it/utenti/documenti-contrattuali/ (selezionando il servizio di cui usufruiscono). Il modulo dovrà essere compilato, sottoscritto e inviato al Gestore, scrivendo all’indirizzo e-mail clienti@acqualatina.it.

Nel caso in cui un cittadino non sappia se la propria abitazione è provvista o meno di allaccio, dovrà contattare Acqualatina per una verifica.

Per tutte le informazioni del caso, o per richiedere appuntamento presso uno degli sportelli Acqualatina, è disponibile il Numero Verde 800 085 850, o l’indirizzo e-mail clienti@acqualatina.it, oppure l’APP gratuita di Acqualatina per dispositivi mobili.