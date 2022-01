Incidente tra macchina e autobus, muore un ragazzo

Ancora sangue, sulle strade pontine. L’ultimo decesso è avvenuto martedì sera, dopo un drammatico incidente avvenuto alla periferia di Latina, in via Congiunte destre, a poca distanza dalla Motorizzazione. A perdere la vita, un 20enne.

Per cause in corso di accertamento formale da parte della polizia locale, la macchina del ragazzo, una Nissan Micra, si e scontrata con un autobus del trasporto pubblico locale che, finito il turno, si apprestava a far rientro presso il deposito. Un violento impatto frontale, dicono le prime ricostruzioni, avvenuto mentre il bus stava facendo manovra.





Sul luogo teatro della tragedia, oltre agli agenti della Municipale e ai sanitari del 118, sono intervenuti anche i vigili del fuoco.