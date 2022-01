Botte ed umiliazioni alla madre invalida: 43enne arrestato a Sermoneta (#VIDEO)

I carabinieri della Stazione di Sermoneta, coordinati dalla Procura di Latina, ha arrestato un 43enne del posto.

L’uomo si è reso protagonista di gravissimi episodi di violenza domestica nei confronti della madre 80enne che veniva ripetutamente minacciata, umiliata e picchiata. Costretta sulla sedia a rotelle, ed in carico ai servizi sociali, nonostante le ripetute percosse, non aveva mai avuto intenzione di denunciare il figlio convivente, negando ogni violenza.





I carabinieri, che hanno installato delle telecamere nell’abitazione dell’anziana donna, hanno potuto documentare quanto accadeva. Le immagini hanno infatti ripreso la donna mentre veniva schiaffeggiata, colpita con un mestolo o un bottiglione o mentre subiva dolorose torsioni di mani e braccia. Violenze che avvenivano anche nei giorni di Natale e Capodanno.

Recuperati tutti gli elementi utili per la Procura, è arrivato l’ok dal Tribunale di Latina per l’arresto dell’uomo e il suo trasferimento in carcere con l’accusa di maltrattamenti in famiglia.