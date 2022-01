Matrimoni da sogno a Sabaudia, si cercano location: l’avviso

La città delle dune si conferma essere una delle location più richieste per quanto riguarda la celebrazione di matrimoni. Per questo motivo è stato pubblicato un avviso per inserire nuovi luoghi nell’elenco di quelli già utilizzati per le celebrazioni.

“Sabaudia sempre più luogo del cuore – commenta il sindaco Gervasi via Facebook – per le vacanze, lo sport, l’escursionismo ma anche per il coronamento di un amore. Ed è per questo, considerate le tante richieste di celebrazione di matrimoni che giungono in Comune, che la Giunta comunale ha dato mandato al settore competente (Settore VII – Servizi ai Cittadini e Welfare) di procedere con l’emanazione di un avviso pubblico volto ad individuare ulteriori siti da adibire a casa comunale per la celebrazione dei matrimoni di rito civile. Un’opportunità importante per i titolari di locali o spazi presso gli stabilimenti balneari, le strutture ricettive e gli edifici privati aperti al pubblico, per promuovere questi luoghi e incentivare lo sviluppo del territorio”. Per maggiori informazioni è possibile consultare l’avviso sull’albo pretorio del Comune di Sabaudia.