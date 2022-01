Cattura e sterilizzazione dei gatti, nuovo avviso del Comune

Lotta al randagismo, il Comune di Minturno promuove una nuova iniziativa. Questa volta non si parla di cani ma di gatti. Nei giorni scorsi infatti è stato pubblicato un avviso pubblico per la richiesta di cattura ai fini di sterilizzazione di felini non docili e felini su area pubblica. E questo “al fine di assicurare – come si evince in un atto di settore – un servizio di sterilizzazione dei gatti prioritariamente per i gatti non di colonia che vivono su aree pubbliche, nonché per la sterilizzazione nei confronti di titolari di colonie feline anche per i gatti non docili ai fini della sterilizzazione, non di proprietà, presso ambulatori o cliniche con le medesime convenzionati su autorizzazione del Servizio Polizia Locale in ipotesi di indisponibilità del canile sanitario previo impegno alla microchippatura, apicectomia ed iscrizione all’anagrafe Regionale”.

Lo scorso anno, il Comune di Minturno ha approvato un progetto sperimentale per il contrasto del fenomeno del randagismo felino sul territorio comunale finalizzato ad affidare tale servizio con convenzione con le Associazioni animaliste Onlus. Successivamente era stato pubblicato un altro avviso per i veterinari invece finalizzato alle sterilizzazioni. Ora la nuova iniziativa. Oltre alla tutela della salute pubblica, come evidenziato nell’atto altra priorità è quella di arginare fenomeni come l’abbandono e il maltrattamento degli animali. Molti cittadini prendendosi carico delle colonie feline garantiscono ai gatti abbandonati o nati in strada di potere sopravvivere ma i costi sono spesso molto alti soprattutto per ciò che riguarda le sterilizzazioni. Anche la cattura degli animali spesso non è semplice. Dal Comune potrebbe quindi arrivare un aiuto in questo senso.