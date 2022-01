Benacquista Basket Latina, ecco i turni di recupero con Verona e Ravenna

In accordo con il Settore Agonistico FIP, Lega Nazionale Pallacanestro ha reso nota la nuova calendarizzazione del turni del campionato di Serie A2 Old Wild West recentemente rinviati.

Alla luce di quanto sopra di seguito le partite della Benacquista Assicurazioni Latina Basket valevoli per il primo e il secondo turno del girone di ritorno.





– TEZENIS VERONA vs BENACQUISTA ASSICURAZIONI LATINA BASKET in programma per domenica 9 gennaio 2022 sarà disputata MERCOLEDI’ 16 FEBBRAIO 2022, ore 20.30 all’AGSM Forum.

– BENACQUISTA ASSICURAZIONI LATINA BASKET vs ORASI’ RAVENNA in programma per domenica 16 gennaio 2022 sarà disputata MERCOLEDI’ 16 MARZO 2022, ore 20.30 al PalaBianchini,