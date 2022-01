Servizio civile presso il Parco dei Monti Ausoni: 44 posti disponibili

Svolgere il servizio di volontariato nell’Ente Parco Monti Ausoni e Lago di Fondi rappresenta un’esperienza qualificante e formativa per tutti i giovani nella fascia di età compresa tra i 18 e i 28 anni. Per i selezionati, che saranno poi avviati al servizio civile, è riconosciuto un assegno mensile pari ad euro 444,30. I progetti durano 12 mesi (25 ore settimanali).

COME FARE





I candidati dovranno presentare le domande di partecipazione entro e non oltre le ore 14.00 del giorno 26 gennaio 2022.

REQUISITI PER PARTECIPARE

Possono partecipare alle selezioni i giovani che, alla data della presentazione della domanda, abbiano compiuto il diciottesimo e non superato il ventottesimo anno di età (28 anni e 364 giorni).

PRESENTAZIONE DOMANDA

Gli aspiranti operatori volontari devono presentare la domanda di partecipazione esclusivamente attraverso la piattaforma Domanda on Line (DOL) raggiungibile tramite PC, tablet e smartphone all’indirizzo https://domandaonline.serviziocivile.it/.

I cittadini italiani residenti in Italia o all’estero e i cittadini di Paesi extra Unione Europea regolarmente soggiornanti in Italia possono accedervi esclusivamente con SPID, il Sistema Pubblico di identità Digitale. Sul sito dell’Agenzia per l’Italia Digitale agid.gov.it/it/piattaforme/spid sono disponibili tutte le informazioni su cosa è lo SPID, quali servizi offre e come si richiede.

Tra i programmi d’intervento da realizzarsi in Italia c’è il programma “Sosteniamo il sociale”, tra i progetti c’è anche quello dell’Ente Parco Monti Ausoni e Lago di Fondi.

Sedi attuative in comuni della provincia di Latina e Frosinone e in totale saranno 44 i giovani impegnati suddivisi nelle varie sedi di realizzazione delle attività in progetto.

Le domande di partecipazione dei candidati devono essere presentate esclusivamente in modalità on-line, utilizzando le credenziali SPID di livello di sicurezza 2, entro e non oltre le ore 14,00 di mercoledì 26 gennaio 2022.

PER INFORMAZIONI: www.serviziocivile.gov.it – www.politichegiovanilieserviziocivile.gov.it – www.scelgoilserviziocivile.gov.it – www.parchilazio.it/montiausoni – Mail: parcoausoni@regione.lazio.it