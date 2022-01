Omicidio a Latina: donna morta dopo l’aggressione del genero

Venerdì sera una donna è morta presso l’ospedale di Latina per le ferite riportate dopo un’aggressione. Un femminicidio che secondo le ricostruzioni della polizia è da addebitare a delle lesioni inferte dal genero, un 44enne di origini siciliane già noto alle forze dell’ordine ed ora in stato di arresto.

A fare da sfondo al drammatico episodio poi finito nel peggiore dei modi, un appartamento situato alla periferia del capoluogo pontino. Dopo l’allarme, lanciato dalla figlia appena rientrata in casa, la vittima era stata trasferita presso il Santa Maria Goretti in codice rosso, venendo sottoposta a un delicato intervento chirurgico per stabilizzarne le condizioni, ma dopo una manciata di ore è spirata.





Intanto, con il 44enne a disposizione dell’autorità giudiziaria, continuano le indagini della Procura per ricostruire i dettagli dell’accaduto e le motivazioni che hanno portato all’aggressione risultata fatale.