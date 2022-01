Terracina, dopo gli arresti il sindaco toglie le deleghe a Marcuzzi

L’Amministrazione comunale di Terracina per voce del sindaco Roberta Tintari prende posizione sulla questione di cronaca che stamattina ha sconvolto la città e portato all’arresto, tra gli altri del vice sindaco Pierpaolo Marcuzzi.

Dopo la decisione del partito di maggioranza a Terracina, ovvero Fratelli d’Italia che ha sospeso da ogni incarico Marcuzzi, anche la prima cittadina ha tolto le deleghe al suo vice.





LA NOTA DEL SINDACO TINTARI

“Gli accadimenti odierni che riguardano il vicesindaco Pierpaolo Marcuzzi non ci lasciano ovviamente indifferenti e ci conducono ad assumere la decisione, interpretando anche la volontà dello stesso Marcuzzi fattaci pervenire attraverso il suo legale, di revocare l’incarico di vicesindaco e assessore in attesa che venga chiarita la sua posizione e l’intera vicenda. Nel frattempo avocherò a me le deleghe attribuite a Marcuzzi e nelle prossime ore procederemo alla nomina di un nuovo vicesindaco.

Esprimiamo la più completa fiducia nella magistratura con la certezza che la vicenda verrà chiarita con estrema serenità e celerità. Siamo sicuri che Pierpaolo Marcuzzi saprà dimostrare la propria estraneità rispetto a quanto gli viene contestato. A lui e alla sua famiglia va la nostra vicinanza in un momento comunque difficile, soprattutto dal punto di vista umano, un aspetto che si tende a dimenticare, così come si dimentica troppo facilmente che la presunzione d’innocenza rimane un caposaldo del nostro ordinamento giuridico.”