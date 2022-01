Oggi i funerali di Sassoli, al Comune di Itri bandiere a mezz’asta

Oggi 14 gennaio, si sono celebrati a Roma i funerali di Stato del presidente del Parlamento Europeo, l’italiano David Sassoli venuto a mancare qualche giorno fa a causa di un grave problema di salute.

Diverse le commemorazioni e gli appuntamenti e i messaggi di cordoglio arrivati dalla provincia di Latina per l’esponente politico che tante volte era stato in questi territori.





Ma anche riconoscenze istituzionali come il Comune di Itri, ad esempio, che già nella giornata di ieri aveva comunicato che quest’oggi in occasione dei funerali avrebbe esposto le bandiere della Casa comunale a mezz’asta in segno di lutto.