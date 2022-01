Itri, si dimette il comandante della Municipale: sguardo rivolto ad altre Amministrazioni

Nella mattinata di oggi il Comandante Pasquale Pugliese ha lasciato il Comune di Itri per far rientro all’amministrazione di appartenenza, il Comune di Benevento per poi valutare altre prestigiose opportunità. Il comandante Pugliese ha rassegnato le dimissioni con sei mesi di anticipo rilevando di aver partecipato ad “alcune selezioni pubbliche” che lo potrebbero portare ad assumere incarichi dirigenziali presso amministrazioni comunali di “medio-alta importanza istituzionale”.

L’amministrazione comunale di Itri certamente perde un giovane e valido dirigente che nel corso di questi due anni e mezzo ha dovuto affrontare non poche emergenze. Soprattutto quelle ambientali, in località Calabretto, e, lo scorso novembre, in località Giovenco, dove una frana ha creato ingentissimi danni all’ambiente e a numerose attività private. Ma è stata la lotta all’abusivismo e alle tante illegalità la principale crociata del mandato di Pugliese.





Tanti occhi lucidi e tanta emozione nell’ultimo saluto di oggi venerdì 14 gennaio alle ore 12 nell’aula consiliare, tra cui i suoi collaboratori della Polizia Locale, il personale dipendente, i colleghi dirigenti, il Sindaco, gli Assessori e Consiglieri Comunali, la Protezione Civile, il Comandante dei Carabinieri di Itri, i Carabinieri del nucleo operativo.

Pugliese nel suo discorso ha ringraziato tutta la comunità di Itri, che in questi tre anni non ha fatto mai mancare attestazioni di stima per l’attività svolta.

“Lasciare il Comando di Polizia Locale di Itri è per me una scelta molto difficile e tanto sofferta – ha spiegato Pugliese – se penso ai tanti momenti trascorsi insieme, alcuni complessi, ma veramente tanti, belli e felici come una famiglia.

Insieme abbiamo raggiunto traguardi importanti, tra cui la tutela dell’ambiente, il contrasto agli abusi edilizi, la vigilanza commerciale, la sicurezza stradale, la rilevazione degli incidenti stradali e l’attività di Polizia Giudiziaria con particolare riferimento alla repressione dei reati in danno all’ambiente ed al territorio.

Una decisione difficile e complessa atteso il legame istaurato nel corso di questi anni con il territorio comunale e con la popolazione, che non ha fatto mai mancare attestazioni di stima e di elogio.

L’esperienza lavorativa presso questo Ente è stata notevolmente proficua e di rilevante importanza per la crescita professionale e personale.

Un sincero ringraziamento va all’amministrazione comunale attuale ed a quella passata per la fiducia, la serena collaborazione ed il rapporto di stima istaurato.

Un caloroso ringraziamento va al Segretario Generale, ai colleghi funzionari ed a tutti i dipendenti dell’ente per lo spirito collaborativo dimostrato nel tempo.

Grazie, grazie ed ancora grazie alla Protezione Civile Emergenza radio Itri – OdV, alla Croce Rossa, a tutte le organizzazioni di volontariato, ai Carabinieri della Compagnia di Formia e della stazione di Itri, alla Guardia di Finanza – Gruppo Formia, al Commissariato della Polizia di Stato di Fondi che con dedizione e professionalità sono impegnati sul territorio per il rispetto della legalità e il buon vivere civile.

Non può mancare un sincero ringraziamento agli operatori della Polizia Locale ed al personale amministrativo assegnato, per il lavoro svolto con passione, sacrificio, dedizione e amore per la divisa e per il territorio. Grazie a questo personale sono stati raggiunti risultati di primaria importanza.

Infine un ringraziamento ai giornalisti e la stampa locale, ricordando come è importante la loro funzione, il loro ruolo di tradurre in modo semplice e comprensibile le notizie della macchina comunale.

Orgoglioso di aver ricoperto il ruolo di Comandante della Polizia Locale, colgo l’occasione per inviare a tutti Voi un forte abbraccio.