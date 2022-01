Fondo ghiacciato e auto cappottata, strada per il Redentore bloccata

Una singolare situazione quella in cui si sono trovati coloro che oggi hanno deciso di risalire la strada da Maranola che porta fino al Redentore.

Da ieri, infatti, probabilmente a causa della strada ghiacciata un’auto si è ribaltata ed è rimasta in quel luogo.





Un carro attrezzi nella giornata odierna ha anche provato a più riprese a recuperare il mezzo, ma senza successo fino al primo pomeriggio.

L’auto, dunque, potrebbe essere ancora in quel luogo, un tratto di strada bianca in mezzo al bosco dove d’inverno quando nevica spesso ghiaccia al fondo creando non pochi problemi a chi prova a raggiungere l’area pic-nic La Valliera, risalendo verso l’eremo di San Michele Arcangelo dopo il rifugio di Pornito.

La neve, e le temperature rigide di questi giorni, soprattutto nelle zone d’ombra, hanno evidenziato un problema che chi frequenta quei luoghi conosce bene, ovvero quello del fondo che ghiaccia. Un problema tanto annoso e insidioso che non è mai stato ravvisato a bordo strada con apposita cartellonistica, malgrado la zona è molto frequentata da giovani e famiglie che anche in inverno con le belle giornate provano a raggiungere l’area pic nic a pochi passi dal Redentore.