Sabato il congresso di Azione, il partito di Calenda si riunisce in streaming

Si terrà sabato 15 gennaio alle ore 17 il primo congresso provinciale di Azione, il partito che ha come leader l’Europarlamentare Carlo Calenda. A causa delle misure sanitarie vigenti per l’emergenza da Covid-19, il congresso si terrà in modalità online: sarà possibile partecipare via Zoom (premendo al seguente link: https://us02web.zoom.us/j/87075593352?pwd=WFBrektCdHQrUkM1OG5Ua1htNjI

0Zz09) oppure seguendo la diretta Facebook sulla pagina Latina in Azione.

I gruppi di Azione della provincia di Latina si apprestano ad eleggere e ad ufficializzare la struttura provinciale del partito. Durante lo svolgimento dell’assemblea verranno eletti il segretario provinciale, il comitato direttivo provinciale e i delegati provinciali all’assemblea nazionale.





Si tratta quindi del primo appuntamento per il partito che nelle settimane a seguire svolgerà anche il congresso regionale e l’assemblea nazionale per completare così l’iter del primo congresso della nostra nuova realtà politica.

Durante l’appuntamento di sabato 15 gennaio prenderanno parte gli esponenti nazionali e regionali del partito e le figure istituzionali della nostra Provincia. Interverranno i referenti locali del partito e gli iscritti per presentare e discutere la mozione congressuale a sostegno del candidato segretario provinciale Davide Zingaretti e dei candidati al comitato direttivo provinciale. Interverranno inoltre i candidati delegati provinciali all’assemblea nazionale Nicoletta Zuliani, Giorgio Giusfredi e Arcangelo Palmacci.

Il dibattito sulla mozione congressuale, essendo questa un documento trasversale e che abbraccia le tematiche fondamentali della provincia di Latina, sarà aperto a tutti i cittadini con lo scopo di promuovere una discussione e una riflessione politica riguardante il nostro territorio.