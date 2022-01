Elettricista ma palo di una banda di topo di appartamento: arrestato

Proseguono con incisività i servizi posti in essere dai Carabinieri del Comando Provinciale di Latina finalizzati alla prevenzione e repressione dei reati, con particolare riguardo ai reati contro il patrimonio ed al fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti. Numerose le pattuglie impiegate giorno e notte per il controllo della circolazione stradale e soprattutto per prevenire la commissione di reati contro il patrimonio, con particolare attenzione a quelle zone dove sono stati perpetrati dei delitti particolarmente odiosi come i furti in abitazione, per i quali è sempre alta l’attenzione di tutte le Stazioni dell’Arma.

La scorsa notte i militari della Stazione Carabinieri di Sezze, proprio nel corso di uno specifico servizio finalizzato alla repressione di tali reati, hanno tratto in arresto un ventenne albanese intento ad individuare la migliore abitazione presso la quale effettuare un furto.





Infatti il giovane, elettricista, oltre ad avere la funzione di palo per una banda di malviventi dediti ai furti in abitazione, deteneva all’interno della sua autovettura diversi attrezzi da scasso, oltre che alla somma di denaro contante di 2300,00€, ritenuta provento dell’attività illecita, tutto posto sotto sequestro.

L’arrestato, espletate le formalità di rito, è stato trattenuto presso le camere di sicurezza del Comando Provinciale di Latina, a diposizione dell’Autorità Giudiziaria pontina. L’attenzione del Comando Compagnia Carabinieri di Latina rimane alta e costante sull’intera giurisdizione di competenza al fine di fornire una risposta concreta ed incisiva alle legittime pretese di ordine e sicurezza pubblica avanzate dai cittadini.

Pertanto continueranno con assiduità i servizi di prevenzione e contrasto svolti dall’Arma dei Carabinieri, svolte dalle numerose pattuglie impiegate giorno e notte per il controllo della circolazione stradale e soprattutto per prevenire la commissione di reati contro il patrimonio, affiancando alla capillare perlustrazione del territorio una continua attività info-investigativa, contattando commercianti e cittadini al fine di acquisire quante più notizie utili per prevenire il ripetersi dei reati ed assicurare alla giustizia gli autori di quelli già perpetrati, è difatti fondamentale la collaborazione di tutti, non solo degli addetti ai lavori, ma anche e soprattutto della cittadinanza la quale è invitata a segnalare al numero di emergenza 112 qualsiasi situazione dubbia di cui venga a conoscenza.