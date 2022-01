“Attrattività dei Borghi”, Maranola in corsa per il progetto pilota

Sarà il Borgo di Maranola il cuore di un progetto finalizzato alla valorizzazione del territorio. Nei giorni scorsi infatti, con una determina del Settore Lavori Pubblici è stato assegnato un incarico finalizzato a rispondere a quanto previsto nell’ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) rispetto la linea d’azione che prevede investimenti in meri all’ “Attrattività dei Borghi”. Si tratta in buona sostanza dell’ invito a presentare un’idea progettuale per la rigenerazione culturale, sociale ed economica che per quanto riguarda il Comune di Formia riguarderà il Borgo di Maranola. Ed ora è arrivato l’ affidamento dell’ incarico di organizzazione e direzione di opera collettiva.

Nel mese di dicembre 2021 con una delibera di giunta la Regione Lazio ha provveduto a recepire le linee di indirizzo sulle modalità attuative dell’intervento “Attrattività dei borghi” del Piano Nazionale di Ripresa e resilienza emanate dal MiC. Quindi è stata approvata la nota metodologica per la selezione del borgo laziale da candidare per il finanziamento del progetto pilota, comprensiva dei comuni ammessi a presentare una idea progettuale ai fini della definitiva individuazione del borgo del Lazio che sarà oggetto della proposta progettuale da presentare al MiC entro il 15.03.2022 per il finanziamento di interventi per la rigenerazione culturale, sociale ed economica.





Successivamente la Regione Lazio Direzione Cultura e Lazio Creativo, Area Valorizzazione del Patrimonio Culturale ha inviato una nota al Comune di Formia nella quale veniva comunicato che la Regione Lazio aveva selezionato, insieme ad altri, il borgo di Maranola per la presentazione di un’idea progettuale relativa alla rigenerazione culturale, sociale ed economica. Un’occasione da prendere al volo, ed ora si parte con la fase progettuale.