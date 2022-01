Maltrattamenti in famiglia e resistenza a pubblico ufficiale: un arresto a Cisterna

I carabinieri della Stazione di Cisterna di Latina, in seguito ad indagini svolte sotto il coordinamento della Procura, nella tarda serata di martedì hanno tratto in arresto in flagranza di reato un cittadino italiano.

A suo carico sono stati riconosciuti sussistenti gravi indizi di colpevolezza per il reato di maltrattamenti in famiglia, nonché il reato di resistenza a pubblico ufficiale perché, al fine di eludere il controllo, ha opposto resistenza ai militari intervenuti.





Il soggetto, già noto alle forze dell’ordine per analoghe fattispecie di reato, “ha fatto emergere un’assoluta incapacità di controllo”, spiegano dall’Arma, “tale da indurlo a essere protagonista di atti di violenza verso cose e persone”, come quello per il quale è stato arrestato.