Benacquista Latina Basket: rinviato al 9 febbraio il match con Scafati

“La Benacquista Assicurazioni Latina Basket – attraverso un comunicato pubblicato sulla propria pagina web – comunica ufficialmente che la partita con la Givova Scafati, valevole per l’ultima giornata del girone di andata, e in programma al PalaBianchini per domenica 16 gennaio 2022 alle ore 18:00, per motivi precauzionali, visti i contagi registrati nel gruppo squadra della Givova Scafati, con il benestare della Federazione Italiana Pallacanestro, tra le due società è stato concordato il rinvio della gara a mercoledì 9 febbraio 2022 alle ore 20:00, sempre al PalaBianchini”.