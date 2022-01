Arredare con le piante: quali sono le più facili da coltivare

Quando si parla di trend dell’interior design, non si può dimenticare di parlare di arredare con la piante. La risposta al perché arredare con le piante è facile da dare: sono ottimi sostituti di classici soprammobili. Invece di usare ninnoli vari, specchi, arazzi, quadri, foto o altro, oggi si usano vasi con piante, preferibilmente particolari e insolite. Per ottenere l’effetto desiderato però non basta una pianta sola, ma ci vogliono diversi vasi da sistemare su un bel supporto.

Inoltre, abbellire la casa con del verde aiuta a riconnettersi con la natura e avere quindi benefici da questo a livello psicologico anche. C’è chi per hobby coltiva piante di vario tipo, rendendo la sua casa uno spazio di grande tendenza. Vediamo allora quali sono le piante più facili da coltivare in appartamento per chi vuole iniziare a creare la sua giungla domestica.

La sanseveria

Richiede poca acqua, tanto da potersene dimenticare, e vive anche con poca luce, la sanseveria è una delle migliori piante d’appartamento che ci sia. Ce ne sono di moltissimi tipi come quella a pelle di serpente con una trama oppure quella bordata di verde chiaro. Insomma, c’è davvero l’imbarazzo della scelta quando si vuole una sanseveria.





Si caratterizza per avere delle lunghe foglie verticali che possono raggiungere anche il metro di altezza. Tuttavia, sono anche di dimensioni ridotte per esser sistemati su mobiletti, consolle, pareti attrezzate etc. In una urban jungle la sanseveria non manca mai!

L’opuntia

I cactus sono tra le piante più facili da coltivare sono i cactus della famiglia opuntia. In questa famiglia si trovano anche i fichi d’India oppure il cactus orecchie di coniglio, nome botanico per opuntia microdasys. Sono cactus facili da coltivare a patto di scegliere la terra giusta cioè specifica per cactacee, dare pochissima acqua e tenerla dove le temperature sono stabili tutto l’anno.

L’ideale sarebbe usare dei vasi in terracotta poiché sono in grado di trattener l’umidità affinché la pianta si regolai da sola. Un opuntia può esser spostata all’esterno quando le temperature lo permettono. In alcune zone dove il clima è mite tutto l’anno, inverno compreso, si può addirittura piantare in giardino.

Il pothos

Tra le piante d’appartamento che più si utilizzano oggi, non si può dimenticare il pothos, è una delle piante più carine perché ha un portamento ricadente. Diventa quindi perfetta per chi cerca un vaso da appendere o un vegetale che abbellisca la spalla di un mobile alto.

Poca acqua e svuotare il sottovaso pena marciumi radicali sono i mantra da imparare per il pothos, pianta che darà moltissime soddisfazioni anche a quelli che hanno sempre pensato di avere un pollice nero piuttosto che verde! È l’ideale per riempiere lo spazio dato che speso soffitto e parte alta della parete sono sottovalutate.

La monstera deliciosa

Chi è alla ricerca di una pianta dalle grandi dimensioni, sicuramente si innamorerà della monstera deliciosa. Si tratta di un arbusto con enormi foglie forate che si presta benissimo per arredare grandi spazi come un living. Per farla crescere correttamente, serve un supporto che possa sostenere le pesanti foglie. È bene ricordare che questa pianta va periodicamente spolverata. Ancor una volta richiede poca acqua ma vuole molta luce, sebbene non diretta.