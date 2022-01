Accessi al porto di Sperlonga, dalla minoranza chiedono modifica dell’ordinanza

Attraverso una nota inviata al comandante della polizia locale, Valeria Passavanti, e per conoscenza al segretario comunale e al consigliere delegato alla polizia locale del Comune di Sperlonga, i consiglieri di Insieme per Sperlonga, Joseph Maric e Vincenzo Viola, chiedono di modificare l’ordinanza attualmente in vigore valutando l’opportunità di rilasciare specifiche autorizzazioni permanenti per l’accesso e il transito all’area portuale, in deroga alle vigenti disposizioni in materia di viabilità, per gli operatori del settore pesca.

“Nei giorni scorsi – dichiarano Maric e Viola – diversi operatori del settore della pesca, titolari di imbarcazioni ormeggiate stabilmente alle banchine riservate ai pescatori di professione, ci hanno rappresentato i loro disagi nel recarsi al lavoro avendo la necessità di accedere quotidianamente all’area portuale per l’espletamento della loro attività, dopo che l’area è stata interessata da un’ordinanza troppo restrittiva che regola il transito e la sosta. Per alcuni di loro – continuano i due consiglieri – la pesca rappresenta la primaria attività economica e principale fonte di reddito tenuto conto che, per le sue peculiarità, il settore è anche strettamente correlato alle condizioni meteorologiche e di conseguenza appare oggettivamente macchinoso vincolarlo a determinate e restrittive fasce orarie. Per questi motivi – concludono Viola e Maric – abbiamo chiesto di valutare l’opportunità di rilasciare specifiche autorizzazioni permanenti per l’accesso e il transito”.