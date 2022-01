Scomparso nella notte David Sassoli, presidente del Parlamento Europeo

Si è spento nella notte il presidente del Parlamento europeo, David Sassoli. Ad annunciarlo il suo portavoce, Roberto Cuillo.

Sassoli era ricoverato presso il Centro di riferimento oncologico di Aviano, in provincia di Pordenone. Ieri era stata infatti diffusa la notizia del suo ricovero per una grave complicanza dovuta ad una disfunzione del sistema immunitario.





65 anni, volto storico dei telegiornali, poi passato in politica, lascia la moglie Alessandra e i due figli Livia e Giulio.

IL MESSAGGIO DI CORDOGLIO DEL GOVERNATORE ZINGARETTI:

“CIAO DAVID, NON DIMENTICHEREMO TUO IMPEGNO POLITICO, TUO SORRISO E VOGLIA DI CAMBIARE

“La morte di David Sassoli è innanzitutto una notizia tristissima e dolorosa per tutti noi. Una comunità che lo ha amato, seguito e sostenuto in questi anni per la sua passione, capacità e dedizione. È una perdita per l’Italia e per l’Europa di un grande Presidente profondamente europeista che in anni difficilissimi ha tenuto alta la bandiera dei valori fondanti dell’unione. Ciao David, non dimenticheremo mai il tuo impegno politico tra le persone, il tuo sorriso e la voglia di cambiare”.