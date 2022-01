Intrattenimento: boom di prenotazioni per le escape room

Negli ultimi anni c’è stato un vero e proprio boom di prenotazioni per le escape room, un’attività sempre più richiesta per trascorrere una serata alternativa e vivere un’esperienza unica.

Secondo i dati di Google Trends, in Italia c’è stato un aumento del 60% delle ricerche online sulle stanze di fuga, un argomento molto popolare, in grado di catturare l’attenzione di giovani e adulti.





Ovviamente, è importante orientarsi verso escape in grado di offrire scenografiche iperrealistiche ed enigmi coinvolgenti: in questo modo, infatti, uscire entro 60 minuti diventa davvero appassionante, una sfida che richiede cooperazione tra i partecipanti, abilità di problem solving e spirito d’iniziativa.

Quali sono le migliori escape room in Italia e dove si trovano?

Tra le stanze di fuga più gettonate in Italia ci sono le escape room Cronos, un giovane brand diventato rapidamente un punto di riferimento per gli appassionati delle escape room.

Le stanze di fuga proposte sono realizzate dai migliori scenografi dei grandi parchi divertimento italiani, un contesto reso unico dagli enigmi elaborati dai più grandi esperti di enigmistica in Europa, un connubio perfetto per un’avventura coinvolgente.

Le escape room di Cronos sono disponibili in numerose città italiane, tra cui Verona, Ravenna, Brescia, Padova, Parma, Varese, Treviso, Roma, Perugia, Pescara, Torino, Bergamo e Bologna.

Organizzare un evento è davvero semplice: per esempio, per sapere come prenotare un’escape room a Parma è sufficiente visitare il sito web ufficiale di Cronos, dov’è possibile trovare il contatto telefonico da chiamare oppure procedere direttamente online compilando l’apposito form.

Come funzionano esattamente le escape room

Un’escape room è una sala tematica con uno scenario che replica un’ambientazione specifica, dove vengono proposti una serie di enigmi da risolvere per riuscire a fuggire dalla stanza di fuga entro il tempo limite di 60 minuti.

Naturalmente, non si tratta di un’attività paurosa, ma al contrario è adatta a chiunque, compresi i bambini, per i quali sono previste condizioni agevolate e sconti sul prezzo d’ingresso in molte escape room italiane.

L’attività si svolge in gruppo, a partire da un minimo di 2 persone fino a un massimo di 8 partecipanti, un aspetto che rende le stanze di fuga ideali per passare del tempo con gli amici, i parenti, i colleghi di lavoro o il proprio partner in modo originale. Infatti, presso le escape room si può trascorrere una serata diversa dal solito così come si possono organizzare compleanni, addii al nubilato o al celibato, nonché attività di team building con cui stimolare la cooperazione e il dialogo.

Dopo la prenotazione basta recarsi presso l’escape room, per iniziare l’avventura e unire le forze cercando di scappare dalla stanza di fuga prima della scadenza del tempo massimo, risolvendo uno dopo l’altro tutti gli enigmi proposti. Per riuscire nell’intento bisogna cooperare con gli altri partecipanti, per raggiungere insieme un obiettivo comune e portare a termine la sfida divertendosi in maniera costruttiva.

Perché le escape room sono così apprezzate al giorno d’oggi?

Le escape room offrono esperienze affascinanti ed emozionanti, mettendo a disposizione un’attività davvero speciale e originale impossibile da replicare. Si tratta di un’avventura a metà strada tra finzione e realtà, in quanto nonostante sia un gioco di gruppo l’ambientazione è reale e per uscire dalla stanza di fuga da soli è necessario risolvere tutti gli enigmi.

Naturalmente, è un’attività sicura e alla portata di tutti, infatti c’è sempre uno staff che osserva lo sviluppo della situazione, il quale può fornire anche degli indizi se vengono richiesti dai partecipanti per superare un enigma particolarmente difficile. L’ampia gamma di stanze di fuga permette inoltre di vivere tante esperienze differenti, scegliendo ogni volta ambientazioni diverse per mettersi alla prova con nuove sfide emozionanti.

Anche dal punto di vista economico le escape room garantiscono la massima accessibilità, con prezzi contenuti e tariffe che diventano sempre più basse in base al numero di partecipanti. Inoltre, è possibile sfruttare le stanze di fuga per fare un regalo originale a una persona speciale, un’idea innovativa per stupire i propri amici.