Covid nel Lazio: 12788 nuovi casi, 3153 guariti e altri morti

“Oggi nel Lazio su 25.509 tamponi molecolari e 90.441 tamponi antigenici, per un totale di 115.950 tamponi, si registrano 12.788 nuovi casi positivi (+3.348), sono 43 i decessi (+24, dato alto perché comprende recuperi di notifiche riferiti ai giorni precedenti, ndr), 1.583 i ricoverati (+65), 196 le terapie intensive (-1) e +3.153 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è all’11%. I casi a Roma città sono a quota 5.336″. Lo rende noto, al termine del vertice giornaliero della task force regionale anti-Covid, l’assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato.

“Raggiunta la quota delle 2,5 milioni di dosi booster effettuate”, continua l’assessore. “Più di un adulto su due ha fatto la dose booster e sono triplicate le prime dosi. Ieri oltre 64mila le somministrazioni di vaccino, il 17% in più rispetto al target commissariale. Da domani aumento degli slot disponibili per dosi booster Pfizer nella fascia 12-17 anni”.





* Open day dosi booster fascia 12-17 anni: si terrà domenica 16 gennaio a Frosinone, Rieti e nelle strutture messe a disposizione da Aiop il prossimo open day dedicato alla fascia 12-17 anni per le dosi booster con vaccino Pfizer fino ad esaurimento delle disponibilità.

L’elenco delle strutture Aiop aderenti all’iniziativa: Nuova Villa Claudia, Tiberia Hospital (Asl Roma 1). Karol Wojtyla hospital e Nuova Itor (Asl Roma 2). Policlinico Di Liegro (Asl Roma 3). INI Grottaferrata, Villa Linda e Villa Dei Pini (Asl Roma 6). Nuova Santa Teresa (Asl di Viterbo).

* Scuole: potenziato il contact tracing disposizione degli studenti. Si accede solo su prenotazione sulla piattaforma (https://prenota-drive.regione.lazio.it/main/home) con la tessera sanitaria e indicando l’istituto scolastico.

L’elenco delle strutture: via Clauzetto, Tor di Quinto, IDI, Santa Maria della Pietà, Cristo Re e Villa Betania (Asl Roma 1), Zooprofilattico (Asl Roma 2); Forlanini e Fiumicino (Asl Roma 3), Guidonia aeroporto e Valmontone (Asl Roma 5). Nelle Province Riello e Cittadella della Salute a Viterbo, Tarquinia, Civita Castellana, Acquapendente (Asl di Viterbo); ex Istituto Sani, Casa della Salute di Priverno, ospedale Fiorini di Terracina, Di Liegro a Gaeta, ex Rossi Sud 1 e 2, drive-in di Gaeta (Asl di Latina); via del Terminillo a Rieti, Passo Corese, Accumoli, Sant’Elpidio, Poggio Mirteto, Antrodoco e Magliano Sabino (Asl di Rieti); Frosinone, Pontecorvo, Atina, Sora, Cassino, Ceccano e Anagni pediatrico (Asl di Frosinone).

* Vaccini pediatrici: Attive le prenotazioni sul portale regionale (https://prenotavaccino-covid.regione.lazio.it/main/home).

Sui canali social di SaluteLazio le Faq e il video realizzati in collaborazione con l’ospedale Pediatrico Bambino Gesù.

* Nel Lazio, informano dalla Regione, è stata superata quota 11,5 milioni di somministrazioni, e di queste oltre 2,5 milioni sono dosi di richiamo il 51% della popolazione adulta. Superato il 97% di adulti che ha ricevuto la doppia dose e l’90,5% degli over 12 sempre in doppia dose.

* Hub vaccinali: negli hub si può accedere solo su prenotazione per evitare assembramenti.

COVID, GLI ULTIMI DATI REGIONALI AREA PER AREA

* Asl Roma 1: sono 1.972 i nuovi casi e 5 i decessi nelle ultime 24h.

* Asl Roma 2: sono 2.816 i nuovi casi e 8 i decessi nelle ultime 24h.

* Asl Roma 3: sono 548 i nuovi casi e 5 i decessi nelle ultime 24h.

* Asl Roma 4: sono 863 i nuovi casi e 5 i decessi nelle ultime 24h.

* Asl Roma 5: sono 1.338 i nuovi casi e 5 i decessi nelle ultime 24h.

* Asl Roma 6: sono 1.377 i nuovi casi e 6 i decessi nelle ultime 24h.

Nelle province si registrano 3.874 nuovi casi:

* Asl di Frosinone: sono 1.103 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

* Asl di Latina: sono 1.599 i nuovi casi e 5 i decessi nelle ultime 24h.

* Asl di Rieti: sono 484 i nuovi casi e 2 i decessi nelle ultime 24h.

* Asl di Viterbo: sono 688 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.