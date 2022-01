VIDEO – Verifiche del NAS anche in provincia, riscontrate 16 le violazioni

Nel corso delle Festività appena trascorse, i Carabinieri NAS hanno intensificato le

verifiche presso le strutture ricettive dedicate all’ospitalità di persone anziane, quali le

residenze assistenziali assistite (R.S.A.) e le case di riposo. Nel corso della campagna di

controllo, che ha interessato da Nord a Sud l’intero territorio nazionale, predisposta d’intesa

con il Ministero della Salute, sono state ispezionate 536 attività socio-sanitarie ed

assistenziali, con particolare attenzione nei giorni festivi di Natale, Capodanno ed Epifania,

anche in periodi serali e notturni durante i quali si possono riscontrare riduzioni del numero

di operatori dovute alla fruizione di ferie e riposi lavorativi. Tale elemento può determinare

una riduzione del livello di erogazione dei servizi e situazioni di abbandono, le cui

conseguenze per gli anziani ospiti possono accentuarsi in relazione all’emergenza sanitaria

connessa con il COVID-19.

IL VIDEO





In provincia di Latina i Carabinieri del NAS hanno riscontrato 16 violazioni amministrative per carenze di requisiti organizzativi e professionali (ospitato personale in soprannumero, mancata redazione e/o possesso di piani di assistenza individuali, turni di servizio, carta dei servizi, progetto globale). Insieme a queste anche carenze igienico sanitarie e mancata attuazione delle misure di contenimento per la diffusione da COVID 19. In tutto sono state contestate violazioni per 800 euro.