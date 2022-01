Troppi positivi al Covid nella Top Volley di Cisterna, trasferta rinviata

La Top Volley Cisterna rende noto che, come da comunicazione della Lega Pallavolo Serie A, la gara contro la Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia, valevole per la quinta giornata di ritorno del campionato di SuperLega Credem Banca in programma al PalaMaiata domenica 16 gennaio 2021 è stata posticipata a data da destinarsi causa positività al Covid-19 di più di tre atleti della squadra laziale.

Per la precisione, nei giorni scorsi, sono stati ben otto i tesserati risultati positivi al nuovo coronavirus. Quasi tutti hanno lievi sintomatologie e gli allenamenti sono momentaneamente sospesi.