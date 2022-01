Movimento Strade Sicure, dall’opposizione di Sperlonga il sostegno di Maric e Viola

Nei giorni scorsi il Movimento Strade Sicure, fondato da Christian Mitrano, ha diffuso un appello diretto al Prefetto di Latina e ai sindaci di Fondi, Itri, Gaeta, Formia e Sperlonga riguardante il pessimo stato di manutenzione della strada regionale 213 Flacca, nel quale in particolare si chiede una verifica preventiva di stabilità e sicurezza dei cavalcavia e ponti esistenti nei territori di Sperlonga. Nell’istanza si auspica un fattivo interessamento dei destinatari, per la tutela della pubblica incolumità visto che l’asfalto in diversi punti è completamente divelto creando pericolose buche direttamente sulla sede stradale. Inoltre si evidenzia come le gallerie nei territori di Sperlonga e Gaeta siano interessate da notevoli infiltrazioni di acqua piovana che possono compromettere la tenuta delle stesse, dove, tra l’altro, l’illuminazione è scarsa o, in alcuni casi, addirittura inesistente.

Hanno raccolto e sostengono l’appello anche i consiglieri di opposizione del comune di Sperlonga, Vincenzo Viola e Joseph Maric. “Le pessime condizioni di quel tratto di strada rilevate dal Movimento Strade Sicure sono sotto gli occhi di tutti – dichiarano Maric e Viola – motivo per il quale, da amministratori e da cittadini, ci sembra naturale condividere l’appello del fondatore e responsabile del movimento, Christian Mitrano. Lo stato del manto stradale, malridotto ovunque, le infiltrazioni di acqua piovana che interessano le gallerie, alcune addirittura al buio vista la mancanza di illuminazione, sono solo alcuni degli aspetti che caratterizzano uno dei tratti stradali più belli e panoramici dell’intera provincia di Latina. Una condizione che, è inutile girarci intorno, potrebbe minare e non poco l’incolumità degli automobilisti e in generale di tutte le persone che lo percorrono; senza dimenticare che stiamo parlando di una delle arterie più trafficate d’Italia. Speriamo vivamente – continuano i due consiglieri – che l’appello venga accolto e che si attivino subito le operazioni di controllo e verifica del reale stato dell’opera, in modo da poter dare avvio quanto prima ai lavori di consolidamento e ristrutturazione, questo tra l’altro tenendo presente che, il tratto in questione, soprattutto nel periodo estivo rappresenta un importante e indispensabile strumento per numerosi comparti economici, motivo per il quale si auspica che i lavori possano essere distribuiti nel periodo di minor intensità viaria. In particolare – concludono i consiglieri di Insieme per Sperlonga – auspichiamo che l’appello di Mitrano venga accolto anche per una rapida verifica della stabilità e sicurezza dei cavalcavia/ponti che insistono sul tratto dell’arteria che attraversa il nostro comprensorio”.