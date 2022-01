Il presidente del Lazio Zingaretti: “Vaccini strada verso la normalità”

Il presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti torna a parlare dello strumento della vaccinazione e dell’importanza di sottoporsi al vaccino per immunizzarsi.

“I vaccini sono la strada verso la normalità. La responsabilità è figlia dei no e dei ni alla campagna di immunizzazione. La libertà, come abbiamo sempre detto, non è negata dal vaccino ma dal Covid. Nei no vax c’è di tutto: paure, problemi psicologici, ma anche il tanto egoismo di chi rimuove il danno che fa agli altri e il fatto che loro “possono” non vaccinarsi solo grazie alle altre persone che lo hanno fatto.”





Un attacco ai no vax parlando di “immunizzazione” seppur sappiamo bene che a causa delle varianti anche nel nostro Paese aumentano le reinfezioni. Ma è altrettanto vero che i vaccini funzionano se si vedono le cifre a confronto di vaccinati e non vaccinati in ospedale, e ancor più quelli di decessi e posti occupati in terapia intensiva.