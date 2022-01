Il 15 gennaio a Formia l’evento “In cammino verso l’Essere. Oltre la religione”

“In cammino verso l’Essere. Oltre la religione”, su queste tematiche il 15 Gennaio 2022 alle 18.00 presso il Piccolo Teatro Iqbal Mansih a Formia sarà a Formia Marc Luyckx Ghisi, Filosofo, Teologo, Economista. L’evento prevede l’ingresso gratuito.

“Siamo tutti alla ricerca della felicità, in un modo o nell’altro, questa è la nostra ricerca più profonda. Ma passiamo tutta la nostra esistenza a cercarla nel posto sbagliato, usando gli strumenti sbagliati. Lo scopo di questo libro è quello di descrivere il percorso dell’Essere verso la nostra luce interiore e la nostra profonda realizzazione, al di là dei dogmi e delle idee preconcette. Questo percorso, noto da millenni, è molto più semplice e più vicino di quanto sembri“ Marc Luyckx.

Il Prof. Marc Luyckx Ghisi nasce a Lovanio il 20 aprile del 1942. La sua formazione intellettuale e spirituale l’ha condotto a studiare, tra l’altro, matematica, filosofia, economia e teologia. Diventa sacerdote cattolico e tale rimane per alcuni anni. Una volta innamoratosi, lascia il sacerdozio e si sposa. In seguito entra a far parte, dal 1990 al 1999, dell’ “Unità di Studi previsionali” della Commissione europea, creata da Jacques Delors. In tale veste ha avuto la possibilità di rapportarsi alle più svariate discipline e alle loro dinamiche evolutive, sia attraverso studi che con incontri diretti con le più eminenti personalità dei vari ambiti. Ha viaggiato moltissimo e in tutto il mondo, favorito in ciò anche dalla conoscenza di varie lingue. Ha mirabilmente colto il cambiamento di civiltà nel quale siamo tutti coinvolti e ha invitato, all’ “Unità di Studi previsionali”, molti pensatori eccezionali, come Paul Ray, Edgar Morin, Hazel Henderson, Rinaldo Brutoco, Ziauddin Sardar, etc. Ha inoltre organizzato un confronto sul tema Civiltà e Governance presso la Commissione Europea nel Maggio 1998. Al momento, è attivo nella creazione di nuove strutture di formazione e partecipa con grande frequenza a conferenze, tavole rotonde, dibattiti e a quant’altro gli permette di comunicare e diffondere il suo pensiero e la sua peculiare esperienza di vita e di studio. È stato Decano della Cotrugli Business School a Zagabria e a Belgrado (2005-2009), e vicepresidente dell’Auroville International Advisory Council, nell’India meridionale. È Fellow della “World Business Academy”, membro del Club di Roma-EU, della World Futures Studies Federation e Presidente onorario di Eurotas, European Transpersonal Association. Gran parte della sua esperienza è stata capitalizzata in un libro: “ La Società della Conoscenza” e nel recente “Co-creare la nuova civiltà . Politica e Economia :verso la Solidarietà, l’Ecologia e la Gioia “ , edito in Francia, Gran Bretagna e Italia ( scaricabile gratuitamente dal suo sito https://www.marcluyckx.be/italiano ). Il suo ultimo libro è “ In cammino verso l’essere . Oltre la religione “ OSCOM Editore. E’ il presidente onorario dell’associazione Confronti e fin dalla 1 stagione apre gli incontri.