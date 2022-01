Covid-19: 835 i nuovi casi in provincia, 3 i decessi

Arriva il primo bollettino dell’Asl di Latina post festività natalizie e non porta buone nuove con sé. Il numero di positivi giornalieri è in linea con quello di ieri al netto dei recuperi settimanali delle farmacie, ma è comunque molto alto: 835.

In testa a questa singolare graduatoria, il capoluogo di Latina che in un singolo giorno fa risultare 257 nuovi positivi, segue Aprilia con 108 e Fondi con 88, poi via via tutti gli altri centri esclusi Campodimele, Prossedi e Roccasecca che oggi, per loro fortuna, non registrano nuove positività.





Purtroppo, però, oggi vengono registrati anche 3 nuovi decessi, si tratta di pazienti di Latina, Fondi e Priverno. 2 i ricoveri nelle ultime 24 ore, 8 i guariti, oltre 4600 le dosi di vaccino somministrate.