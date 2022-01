Cosa hanno cercato gli italiani sul Web nel 2021: dai tutorial ai personaggi famosi scomparsi

Abbiamo salutato il 2021, un anno molto particolare che ha portato con sé tante novità. L’anno che ci siamo appena lasciati alle spalle si è chiuso con tanti dubbi sulla situazione epidemiologica e con nuove certezze grazie alla diffusione dei vaccini.

Tante le incertezze che hanno caratterizzato gli ultimi mesi e tante anche le notizie che si sono susseguite durante tutto il 2021 tra news su Green Pass, spostamenti, mascherine e protocolli da seguire, dichiarazioni di esperti virologi, comunicazioni ufficiali da parte del governo, battaglie per il DDL Zan e bollettini quotidiani sulla curva epidemiologica e sui nuovi positivi al Coronavirus.





Durante i dodici mesi del 2021, però, non sono state cercate notizie riguardanti unicamente il Covid e la pandemia. Cosa hanno cercato gli italiani utilizzando dispositivi mobili e computer? Tante le parole digitate negli ultimi dodici mesi dagli italiani per ricevere istruzioni e leggere notizie di sport, gossip, politica, economia e tanto altro.

In questo articolo vedremo insieme cosa hanno cercato gli italiani sul Web nel 2021 passando per alcune categorie generali che hanno catturato la loro attenzione, la loro curiosità e il loro interesse. Le ricerche su Google come su qualsiasi altro motore di ricerca non sono altro che lo specchio del nostro Paese e di ciò che ci succede intorno.

Quali sono gli argomenti che hanno coinvolto maggiormente gli italiani? Quali sono i temi che hanno stuzzicato la loro curiosità. Per qualsiasi fine c’è sempre un nuovo inizio, si spera migliore, ma fermiamoci un attimo e vediamo insieme quali sono le cose più cercate dagli italiani sui motori di ricerca nel 2021.

Coronavirus, vaccini e Green Pass

Nell’ultimo anno, dopo la spiacevole “novità” del Covid che ha segnato il 2020, gli italiani hanno imparato a convivere con la circolazione del virus e con le misure anti-contagio. Tuttavia, non sono mancate le ricerche sui principali motori di ricerca di notizie riguardanti il Coronavirus.

Con la diffusione delle varianti, sempre più persone si sono ritrovate a porsi nuove domande e a voler essere costantemente aggiornate su nuove regole, restrizioni e misure anti-contagio. Tra le parole più cercate collegate alla pandemia, si registrano ad esempio keyword come Green Pass, vaccino anti-Covid, AstraZeneca e coprifuoco.

Musica

Il 2021 ha visto trionfare gli italiani in tantissimi campi, tra questi non manca di certo la musica con la vittoria della giovane band italiana dei Måneskin all’Eurovision Song Contest che dopo aver vinto il Festival di Sanremo ha dato il meglio di sé sul palco del noto festival musicale internazionale nato nel 1956.

Il gruppo dei Måneskin è stato cercato in rete, attraverso i vari motori di ricerca, quasi 842 mila volte al mese in media. Un dato davvero sorprendente per la giovane band romana che ha fatto ballare e cantare tutti con “Zitti e buoni”.

Sport

Il 2021 è stato segnato da eventi sportivi di grande rilievo che hanno catturato l’attenzione di moltissimi italiani come le Olimpiadi di Tokyo egli Europei 2021 di Calcio, due eventi che hanno tenuto le persone incollate alle Tv e hanno dato il via a svariate notizie e di conseguenza a ricerche online da parte degli utenti interessati a conoscere date delle gare e vincitori.

Anche due ritiri importanti hanno segnato un picco di ricerche da parte degli utenti, stiamo parlando dell’annuncio del ritiro dal mondo del nuoto da parte di Federica Pellegrini, la “Divina” che ci ha fatto sognare alle Olimpiadi, e quello di Valentino Rossi, nove volte campione mondiale in MotoGp. Il pilota motociclistico e dirigente sportivo originario di Urbino, l’unico pilota nella storia del motomondiale ad aver vinto il titolo in ben quattro classi differenti, ha annunciato il suo ritiro dalle corse il 5 agosto 2021.

Tutorial informatici

Da come riuscire a sbloccare l’Iphone in modo rapido e semplice a come riuscire a cambiare l’immagine del profilo su Instagram, passando per come fare un Reel Instagram o a come creare un account su TikTok, i tutorial informatici sono un altro must di ricerca che ha segnato il 2021 e che sicuramente caratterizzerà anche il 2022.

La comunicazione è sempre più digitale e i social network sono presenti h24 nella vita delle persone. Sono tantissimi gli utenti che ogni giorno aprono Facebook, Instagram, TikTok e Linkedin (il social network professionale che permette di cercare e trovare interessanti opportunità di lavoro). Per questo motivo, considerate le nuove funzioni che rendono queste piattaforme in costante mutamento, i tutorial informatici non bastano mai.

Inoltre, non sono mancati i tutorial informatici collegati al Coronavirus e al mondo della Pubblica Amministrazione. Tra quelli più cercati e cliccati, ad esempio, quelli su come fare lo Spid e il Green Pass.

Personaggi famosi scomparsi

Il 2021 è stato un anno ricco di eventi, purtroppo non sempre piacevoli. L’anno che abbiamo appena salutato, infatti, è stato anche quello di grandi addii a personaggi famosi del mondo della televisione, della musica e della danza.

La persona famosa scomparsa più cercata sul Web è stata senza dubbio Raffaella Carrà. Tra le ricerche maggiormente effettuate dagli utenti si contano anche quelle che riguardano Michele Merlo, Franco Battiato, Gino Strada e Carla Fracci, la stella della danza considerata una delle più grandi ballerine del ventesimo secolo che si è spenta il 27 maggio 2021.