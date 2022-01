Al Celletti di Formia arriva l’indirizzo “moda”

Moda (Industria e Artigianato per il Made in Italy – Produzioni Tessili e Sartoriali): nuovo indirizzo di studi al Celletti di Formia

In uno scenario paesaggistico unico, la scuola propone due delle eccellenze del made in Italy, uniche nel mondo, enogastronomia e moda.





Domenica 16 gennaio primo Open day con la presentazione del nuovo indirizzo.

E’ stato di recente autorizzato, nell’istituto Celletti di Formia, l’indirizzo moda (…e novità si preannunciano per i servizi commerciali). Il nuovo corso, a cui è possibile iscriversi per l’anno scolastico 2022-23, non nasce in contraddizione, o in concorrenza, con quello consolidato e di altissimo livello enogastronomico e dell’accoglienza turistica, in quanto entrambi gli indirizzi esaltano il bello, l’eccellenza del Made in Italy, integrando così e ampliando l’offerta destinata al territorio dove è situato l’Istituto diretto, da oltre un lustro, dalla dott.ssa Monica Piantadosi. La scelta strategica è emersa proprio a seguito di un’analisi accurata delle esigenze formative della realtà di competenza. Un vasto territorio che include il Sud pontino, Fondi, Sperlonga, Terracina, i vicini comuni ciociari e l’alto casertano. Area che conta oltre mezzo milione di abitanti, caratterizzata da numerose attività commerciali del settore tessile, con piccole e medie imprese artigianali. Territorio, però, che vive una situazione critica dal punto di vista economico- occupazionale, aggravata dalla pandemia da Covid-19, con chiusure di unità produttive e commerciali.

“Di conseguenza – sottolinea la dirigente Piantadosi– le problematiche sociali hanno una certa evidenza e la scuola, e il nostro Istituto in particolare, cerca di farsene carico per contribuire a risolverle. I rapporti che l’Istituzione Scolastica intrattiene, in costante contatto, con il mondo del lavoro, con enti pubblici e privati, ci hanno consentito di comprendere quali possano essere i fabbisogni espressi dalla realtà circostante, le opportunità lavorative, le specializzazioni in grado di dare risposte alle nuove generazioni e l’indirizzo Moda sicuramente darà loro l’opportunità di seguire gli studi in un settore che può offrire sicuri sbocchi occupazionali. Questo consentirebbe anche di ridurre la notevole dispersione scolastica, gli abbandoni, sposandosi alla perfezione con l’enogastronomia e l’accoglienza turistica, in quanto entrambi esaltanti il bello, l’eccellenza del Made in Italy”.

Il nuovo indirizzo non si sovrappone, tra l’altro, ad altre proposte simili nel vasto territorio di competenza. Particolare di non secondaria importanza , che dà forza alla iniziativa, è la presenza nell’area di influenza di alcuni noti brand della moda, a partire da Lisa Tibaldi Grassi, Scarpellino, La Valle, Rosato e altri , con conseguente, concreta richiesta di personale specializzato a vario livello nel settore. Un nuovo indirizzo, quindi, la moda, assolutamente coerente e in linea con l’offerta formativa dell`Istituzione scolastica dell’Ipseoa Celletti con la mission di promuovere il Made in Italy, le eccellenze italiane nel mondo, con ottime possibilità di inserimento nel mondo del lavoro, dal textile reseacher and designer, al fashion designer, stilista fino al brand manager, ect… con la realizzazione di proposte didattiche e formative all’avanguardia. L’ Istituto, inoltre, già dispone della strumentazione e delle tecnologie necessarie per le attività laboratoriali previste: tavoli da lavoro, postazioni per cucire, stirare, lavanderie e, ovviamente, si sta implementando il tutto con computer per la progettazione, altri grandi tavoli, macchine da cucire, stampante 3D per la creazione. Per i nuovi allievi, possibilità di essere ospitati nel convitto annesso alla scuola.

L’IPSEOA Celletti , tra l’altro, ha già avuto modo , anche per perseguire l’obiettivo inclusione, di organizzare , prima dell’avvento pandemico, due sfilate di “alta moda” – Stelle Sfilanti, nel 2018 e 2019 – con i nostri alunni diversamente abili quali modelle e modelli , che hanno ottenuto uno strepitoso successo, con la collaborazione delle famose griffe citate alle quali si è aggiunta la Benetton.