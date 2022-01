Le suore dell’Arcidiocesi di Gaeta a raccolta a Formia

In coincidenza con la festa del Battesimo di Gesù, domenica 9 gennaio presso la chiesa del Sacro Cuore in località Vindicio di Formia, si svolgerà l’incontro di tutte le suore dell’Arcidiocesi di Gaeta per riflettere insieme sul cammino sinodale, già in atto, nella chiesa locale e che coinvolge direttamente anche le persone consacrate. Presenti all’incontro il consiglio Usmi, guidato dal Suor Marie-Agnes Colmant e il delegato arcivescovile per la vita consacrata, padre Antonio Rungi, passionista.

Le religiose, circa 100, di ritroveranno alle ore 9.00 nella chiesa parrocchiale per la celebrazione delle Lodi ed a seguire, nella sala conferenza, nel rispetto delle norme anti-Covid con il green-pass rafforzato, seguiranno la conferenza di don Carlo Lembo, segretario diocesano del sinodo, sul tema: ‘Gerusalemme-Emmaus andata e ritorno: Gesù in cammino con i discepoli. L’ascolto della parola e la frazione del Pane cuore del cammino sinodale’.





Don Carlo, vicario episcopale per la pastorale, docente di Sacra Scrittura al Leoniano di Anagni e parroco delle parrocchie della Madonna del Carmine e di Santa Teresa in Formia, presenterà alle religiose, che operano in diocesi nel campo della pastorale scolastica, sanitaria e parrocchiale, il senso del cammino sinodale a livello generale e locale, incentrando la sua riflessione sulla parola di Dio e l’Eucaristia, punti cardini della vita consacrata.

Seguirà l’Adorazione eucaristica e alle ore 12,15 la celebrazione della santa messa, presieduta dall’arcivescovo di Gaeta, monsignor Luigi Vari, che sta seguendo passo passo il cammino sinodale nella sua diocesi, partecipando ai vari incontri e con la sistematica presenza nelle comunità parrocchiali e religiose del vasto territorio della diocesi gaetana.