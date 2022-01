Un incidente stradale si è verificato sulla strada Migliara 45, tra i comuni di Pontinia e Latina.

Per cause che sono ancora al vaglio, un’automobile Smart, si è ribaltata e ha finito la sua corsa in un canale.





Non si conoscono le condizioni dell’uomo alla guida dell’auto, che è stato soccorso dai sanitari del 118 e dai personale dei Vigili del Fuoco, accorsi sul luogo del sinistro.

Sul posto anche le forze dell’ordine per i rilievi del caso.