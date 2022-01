Cisterna, convocato il Consiglio comunale per lunedì 10 gennaio

Il presidente del Consiglio comunale di Cisterna di Latina, ing. Quirino Mancini, rende noto che “ai sensi della normativa vigente, ivi compreso il decreto del Presidente del Consiglio

Comunale n° 60 del 28/12/2021 pubblicato dal 28/12/2021 al n° 2265, relativo alla partecipazione in remoto delle sedute collegiali al fine di prevenire potenziali contagi da COVID 19, il Consiglio Comunale in adunanza straordinaria, è convocato in remoto in prima convocazione per il giorno Lunedì 10 Gennaio 2022 alle ore 9,00 ed in seconda convocazione per il giorno Martedì 11 Gennaio 2022 alle ore 10,30 per esaminare i punti di cui al seguente Ordine del Giorno.

ORDINE DEL GIORNO

1. Recesso unilaterale della convenzione stipulata dal Commissario Straordinario con poteri del Consiglio Comunale n° 11 del 27/04/2021, tra il Comune di Cisterna di Latina e il Comune di Amaseno per la gestione in forma associata della segreteria comunale”.