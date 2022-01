Gaeta e Dante: sabato 8 gennaio Gianni Donati ospite a “Uno Mattina in Famiglia”

Per le celebrazioni dei 700 anni dalla morte di Dante, Red Group porta in Tv l’evento “Gaeta e Dante“, progetto patrocinato dal Comune di Gaeta e voluto dal Sindaco Cosmo Mitrano. Si tratta del percorso teatralizzato itinerante alla scoperta di proiezioni artistiche, ideato da Gianni Donati che ne ha curato anche la Direzione Artistica, la scelta dei costumi sartoriali e la Regia.

Sabato 8 Gennaio, nella nota trasmissione di Raiuno “Uno Mattina in Famiglia”, alle 9.25 circa, Gianni Donati parlerà del progetto “Gaeta e Dante”, il percorso teatralizzato itinerante e porterà visitatori e turisti attraverso le videoproiezioni artistiche, accompagnati da Dante, Beatrice e San Bernardo (o meglio gli attori che ne sono interpreti). Il progetto sta riscuotendo grande successo ed è inserito nella VI edizione delle ormai famose luminarie “Favole di Luce”, il format che si rivela vincente e che ottiene sempre un significativo riscontro in termini di presenze turistiche e di promozione del territorio, con migliaia di visitatori provenienti da tutti Italia e anche dall’estero.





Gaeta e Dante, dunque, alla scoperta di videoproiezioni che esaltano i Monumenti, i Bastioni e il Castello Angioino di Gaeta. Il viaggio comincia proprio dall’Inferno, per poi proseguire con il Purgatorio e concludersi con il Paradiso e durante le varie tappe il pubblico ascolta i celebri versi dei canti più famosi della Divina Commedia, attraverso la voce degli attori che interpretano, appunto, Dante, Beatrice e San Bernardo.

Dopo il servizio sull’evento “Gaeta e Dante”, andato in onda domenica 26 Dicembre, nella prestigiosa trasmissione di Raiuno – Applausi di Gigi Marzullo, sarà ora la volta della trasmissione “Uno Mattina in Famiglia” che, ancora una volta, renderà Gaeta protagonista sulle reti Nazionali, coinvolgendo la straordinaria promozione territoriale curata da Alessandro Musto, Ceo di Red Group per iniziative e progetti.