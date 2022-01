Consiglio provinciale, si insedia la nuova assise e il presidente Stefanelli

Si è riunito questa mattina per la prima volta il Consiglio provinciale che ha approvato, in apertura di seduta, la convalida dell’elezione dei dodici consiglieri e del presidente Gerardo Stefanelli, passaggio al quale è seguito il giuramento del presidente.

Stefanelli nel suo primo discorso ha fatto gli auguri ai nuovi eletti sottolineando come il 50% della nuova assise sia composto da donne. “Sono entrato in questo ente per la prima volta nel 2004 e oggi è un’emozione forte prendere la parola con la fascia da presidente – ha esordito – e con un ruolo per il quale avverto un grande senso di responsabilità. La Provincia era destinata ad estinguersi ma la riforma è stata interrotta e oggi siamo alla vigilia di una nuova fase nella quale ci apprestiamo a riassumere un ruolo importante dal punto di vista sociale, economico e politico nel governo del territorio. La pandemia ha condizionato in maniera forte le nostre vite ma ora ci aspettano grandi sfide: i fondi del Piano di ripresa e resilienza per il quale vorrei istituire una cabina di regia per supportare i Comuni più piccoli; i temi ambientali come il piano rifiuti con l’auspicio di archiviare alcuni egoismi e uscire quanto prima dalla fase di commissariamento; il ciclo delle acque e la difesa del territorio oltre alla rete viaria con i 750 chilometri di strade e all’edilizia scolastica, alla Latina Formazione. Dobbiamo avere la forza – ha proseguito – di rappresentare l’intera provincia, di dare risposte e collaborare con tutte le altre istituzioni, soprattutto quelle superiori, riportando sul territorio la delega per la gestione di alcuni settori”.





Il neo presidente ha inoltre voluto ringraziare il suo predecessore Carlo Medici e ricordare prima l’ex dirigente scomparso Italo La Rocca poi, non senza commozione, la figura di Michele Forte, a lungo alla guida dell’assise provinciale, politico di spicco per decenni della vita politica della provincia pontina.

Nella seduta odierna sono stati inoltre costituiti i gruppi consiliari e comunicati i rispettivi capigruppo: il gruppo di Forza Italia con Annalisa Muzio, Lugi Coscione, Gianluca Taddeo e Vincenzo Mattei sarà guidato quest’ultimo. Il Partito Democratico, con Ennio Afilani sarà guidato da Enzo De Amicis. Il gruppo delle Liste civiche pontine composto da Valeria Campagna e Barbara Carinci sarà guidato da quest’ultima. La compagine di Fratelli d’Italia è composta da Ilaria Marangoni e Pasquale Cardillo Cupo che sarà capogruppo. Infine la Lega sarà rappresentata da Federica Felicetti, capogruppo, e Sara Norcia.

Nella prossima seduta Stefanelli ha annunciato inoltre la presentazione delle linee programmatiche per il suo mandato.