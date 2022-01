Cisterna, tamponi rapidi prima del rientro a scuola

Anche a Cisterna di Latina l’Amministrazione comunale scende in campo per fare in modo che il rientro in classe sia il più sicuro possibile grazie allo screening della popolazione scolastica. Per questo si è deciso che nelle giornate dell’8 e 9 gennaio nell’ex area Nalco a Cisterna di Latina si procederà a tamponi antigenici gratuiti per gli studenti.

«L’amministrazione comunale – ha detto il sindaco di Cisterna Valentino Mantini – ha messo a disposizione tamponi rapidi antigenici gratuiti per gli studenti di ogni ordine e grado di Cisterna, nella fascia di età compresa tra 0 e 19 anni. Tenuto conto della riapertura delle scuole, fissata per tutti gli studenti del Lazio il 10 gennaio 2022, e visto il crescente numero dei casi di contagio da Covid-19, abbiamo allestito un Drive-in presso l’ex area Nalco di viale delle Province nei giorni di sabato 8 e domenica 9 gennaio 2022 dalle ore 8:00 alle ore 17:00, in collaborazione con la Croce Rossa Italiana. Gli studenti, i minorenni accompagnati dai loro genitori, potranno usufruire di questo servizio, senza alcun tipo di prenotazione, affinché il loro rientro in classe sia il più sicuro e controllato possibile. Congiuntamente, abbiamo allertato le dirigenti scolastiche dell’Istituto comprensivo “Plinio il Vecchio”, dell’Istituto comprensivo “Monda-Volpi”, del Campus dei licei “Massimiliano Ramadù” e dell’Istituto paritario “Maria De Mattias”, e il dirigente scolastico dell’Istituto comprensivo “Leone Caetani” affinché venga data, attraverso i gruppi scolastici, massima diffusione a questa informazione».