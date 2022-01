VIDEO – Sabaudia, stabilimento balenare a fuoco. Si indaga

Poco dopo l’una della notte appena trascorsa, il personale operativo dei vigili del fuoco del Comando di Latina è intervenuto nel Comune di Sabaudia: erano giunte diverse segnalazioni relative all’incendio di una struttura in legno.

Sul posto, in via Lungomare, la squadra proveniente dal distaccamento di Terracina ha constatato la presenza di un vasto rogo che stava interessando un chiosco sulla spiaggia, adibito a stabilimento balneare.





La struttura, con un basamento di circa 200 metri quadrati e con al di sopra due strutture di circa 40 metri quadrati ognuna, all’arrivo degli operanti si presentava completamente avvolta dalle fiamme. Immediato l’avvio delle operazioni di spegnimento, protrattesi per diverse ore.

Successivamente, in collaborazione con i carabinieri, è iniziata la ricerca di elementi utili a stabilire le cause del rogo. Al momento non si esclude nessuna ipotesi, a partire da quella dolosa.