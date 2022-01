Covid in provincia di Latina: 1264 nuovi casi e un altro morto

Come reso noto dall’Asl, rispetto alla giornata di mercoledì, in cui si erano contati 1034 nuovi casi e un altro morto, in provincia di Latina nelle ultime 24 ore si sono registrati ulteriori 1264 contagi da Covid-19 e ancora un decesso.

I contagi sono riferiti ai comuni di Aprilia (123), Bassiano (3), Campodimele (2), Castelforte (12), Cisterna (47), Cori (23), Fondi (88), Formia (87), Gaeta (32), Itri (22), Latina (337), Lenola (12), Maenza (13), Minturno (42), Monte San Biagio (19), Norma (5), Pontinia (32), Ponza (3), Priverno (9), Roccagorga (8), Rocca Massima (9), Roccasecca dei Volsci (3), Sabaudia (32), San Felice Circeo (14), Santi Cosma e Damiano (16), Sermoneta (30), Sezze (44), Sonnino (8), Sperlonga (9), Spigno Saturnia (5), Terracina (173) e Ventotene (2). L’ultimo decesso è relativo al comune di Latina.





Nel medesimo arco temporale preso in considerazione, si contano inoltre 23 guarigioni, 5 ricoveri e 5569 vaccinazioni (388 prima dose; 535 seconda; 4646 terza).